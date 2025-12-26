viernes, 26 de diciembre de 2025

La Policía secuestró una motocicleta abandonada en la vía pública

En la mañana de ayer 25-12-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del -Destacamento San Marcos- realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta que se encontraba abandonada en la vía pública.

El procedimiento fue realizado por calles Río Gallegos y Gutemberg, alrededor de las 12:00horas, cuando los efectivos fueron alertados por transeúntes acerca de una motocicleta -marca Guerrero Trip 110 cc.- abandonada en la vía pública, por lo que se dirigieron al lugar y efectivamente observaron el rodado, procediendo posteriormente al secuestro preventivo del mismo a fin de realizar las averiguaciones correspondientes sobre su procedencia.

La motocicleta fue trasladada a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.