La Policía secuestró una motocicleta abandonada en la vía pública

El procedimiento fue realizado por calles Río Gallegos y Gutemberg, alrededor de las 12:00horas, cuando los efectivos fueron alertados por transeúntes acerca de una motocicleta -marca Guerrero Trip 110 cc.- abandonada en la vía pública, por lo que se dirigieron al lugar y efectivamente observaron el rodado, procediendo posteriormente al secuestro preventivo del mismo a fin de realizar las averiguaciones correspondientes sobre su procedencia.
La motocicleta fue trasladada a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.