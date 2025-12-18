Ponen en marcha un operativo de seguridad y prevención en las escuelas

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la jornada de ayer 17-12-25 efectivos Policiales de la Comisaría Quinta y Décimo Novena Urbana, llevaron adelante recorridas en diferentes establecimientos escolares que se encuentran en las jurisdicciones de las mencionadas comisarias.
En la oportunidad, los efectivos se entrevistaron con los directivos a
cargo de cada institución, a fin de escuchar sus inquietudes y a raíz de los
mismos diagramar y reforzar el sistema de seguridad durante el receso escolar.
Cabe señalar, que cada una de las inquietudes de los mismos será tomada en cuenta a fin de llevar adelante una mejor implementación del plan de seguridad previsto.