La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento fue realizado cerca de las 14:00 horas, luego de que los
citados efectivos recibieron el alerta, de que por calles Lavalle y Elías Abad,
aparentemente habría una motocicleta abandonada, por tal motivo y con la
premura del caso, se dirigieron hacia el lugar, divisando efectivamente la
misma -de marca Bajac 250 cc.- y observando a simple vista daños en el tambor de
ignición, por lo que fue secuestrada preventivamente. Posteriormente y
continuando con la línea investigativa, se pudo determinar que el rodado se
encontraba denunciado como sustraído.
La motocicleta fue puesta a disposición de las autoridades
correspondientes y trasladada a la citada dependencia, dónde se continuaron con
los trámites de rigor.