jueves, 4 de diciembre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana, en la jornada de ayer 03-12-25, luego de ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, hallaron y secuestraron una motocicleta que resultó haber sido denunciada como sustraída.

El procedimiento fue realizado cerca de las 14:00 horas, luego de que los citados efectivos recibieron el alerta, de que por calles Lavalle y Elías Abad, aparentemente habría una motocicleta abandonada, por tal motivo y con la premura del caso, se dirigieron hacia el lugar, divisando efectivamente la misma -de marca Bajac 250 cc.- y observando a simple vista daños en el tambor de ignición, por lo que fue secuestrada preventivamente. Posteriormente y continuando con la línea investigativa, se pudo determinar que el rodado se encontraba denunciado como sustraído.

La motocicleta fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes y trasladada a la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.