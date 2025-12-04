jueves, 4 de diciembre de 2025

Tras allanamiento secuestraron vainas servidas y varios cartuchos, hay un detenido

Efectivos policiales de la Comisaria Décimo Octava Urbana junto al personal de la División Especial de Antiarrebatos, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de un legajo judicial en curso – por supuesto homicidio simple en grado de tentativa-, luego de realizar amplias tareas de investigación, diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron vainas servidas y cartuchos, además, por el hecho una persona se encuentra detenida.

Cabe recordar que el hecho se registró el pasado 29-11-25, donde un joven – menor de edad- resultó con lesiones de consideración en su humanidad, producidas aparentemente por arma de fuego, por lo que los citados efectivos desplegaron diversas tareas de investigación e inspección de cámaras de seguridad, lo que posibilito, diligenciar una orden de allanamiento, donde procedieron al secuestro bajo las formalidades legales vainas servidas y cartuchos – calibre .22-; posteriormente en la citada dependencia, se presentó de manera espontánea un joven – de 19 años de edad-, quién estaría sindicado como presunto autor del hecho.

El detenido, junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.