Tras allanamiento secuestraron vainas servidas y varios cartuchos, hay un detenido

Cabe recordar que el hecho se registró el pasado 29-11-25, donde un joven
– menor de edad- resultó con lesiones de consideración en su humanidad,
producidas aparentemente por arma de fuego, por lo que los citados efectivos
desplegaron diversas tareas de investigación e inspección de cámaras de
seguridad, lo que posibilito, diligenciar una orden de allanamiento, donde
procedieron al secuestro bajo las formalidades legales vainas servidas y
cartuchos – calibre .22-; posteriormente en la citada dependencia, se presentó de
manera espontánea un joven – de 19 años de edad-, quién estaría sindicado como
presunto autor del hecho.
El detenido, junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.