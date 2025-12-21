La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectos policiales de la Comisaría Sexta Urbana, de forma conjunta y coordinada con el Personal de la Unidad Especial Antiarrebato, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron en la jornada de ayer
20-12-25, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca
Zanella modelo ZB 110c.c- que se encontraba en la vereda de un domicilio en el
Barrio Bañado Norte, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los
policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y un amplio rastrillaje
por zonas aledañas, logrando así recuperar dicha motocicleta.
El rodado fue puesta a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.