domingo, 21 de diciembre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectos policiales de la Comisaría Sexta Urbana, de forma conjunta y coordinada con el Personal de la Unidad Especial Antiarrebato, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente denunciada como sustraída.

El procedimiento lo realizaron en la jornada de ayer 20-12-25, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c- que se encontraba en la vereda de un domicilio en el Barrio Bañado Norte, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y un amplio rastrillaje por zonas aledañas, logrando así recuperar dicha motocicleta.

El rodado fue puesta a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden. 