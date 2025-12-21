La Policía secuestró tres animales vacunos faenados de manera clandestina

En horas de la madrugada de ayer 20-12-25, alrededor de las 05:45, efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica de Capital, a partir de información precisa, llevaron a cabo un procedimiento en un domicilio de la localidad de San Luis del Palmar, donde se presumía la existencia de una faena clandestina.
Dicho procedimiento lo concretaron una vez constituidos
en el lugar, donde los uniformados constataron la presencia de productos
cárnicos colgados pertenecientes a una reciente faena, de los cuales el
propietario del inmueble, no supo justificar ya que no contaba con la
documentación correspondiente y
además las condiciones carecían de higiene y salubridad
exigidas por la normativa vigente.
Por tal motivo, se procedido al secuestro los
productos cárnicos carne -tres animales vacuno- y de cueros, los cuales fueron puestos
a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada
dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.