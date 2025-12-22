Recuperan elementos robados de un vehículo, hay un demorado

Efectivos policiales pertenecientes al Comando Patrulla Motorizada, en la jornada de ayer 21-12-25, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente en las intersecciones de Avenida 3 de abril y Costanera Sur habrían violentado el vidrio de una camioneta -marca Ecosport- y sacado aparentemente de su interior un bolso.
Por tal motivo de manera inmediata, los mencionados
efectivos con la valiosa colaboración del personal del G.R.I.M 1 y Turística, se
dirigieron al lugar donde tras un amplio rastrillaje por zonas aledañas logran
visualizar por inmediaciones calles General Paz y Pasaje Morgan a una persona que
tenía en su poder un bolso las características similares a las brindadas por el
sistema, quien fue demorado e identificado, tratándose de un hombre de 30 años
de edad.
Al respecto, el hombre y lo recuperado fue
trasladado a la dependencia policial jurisdiccional, donde se prosigue con los
trámites que corresponden.