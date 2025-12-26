Tras allanamiento, recuperan elementos robados y secuestran bochitas de cocaína

El procedimiento, lo concretaron los mencionados
efectivos por calles Basabilbaso y Yatay, secuestrando en la oportunidad 01
Televisor plasma de 50 pulgadas, 02 dos
pavas eléctricas, 02 vasos tipo jarra marca “Stanley”, 01 ventilador de pie de
color negro, entre otros elementos, tratándose de los mismos denunciados como
sustraídos; asimismo hallaron y secuestraron dinero en efectivo y un total de
104 “bochitas” de sustancia blanquísima, por lo que solicitó la colaboración de
personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado,
quienes efectuaron el correspondiente narco tés, arrojando positivo para
clorhidrato de cocaína, con un peso total de 36 gramos.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia a fi de continuar con las diligencias del caso.