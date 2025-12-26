viernes, 26 de diciembre de 2025

Tras allanamiento, recuperan elementos robados y secuestran bochitas de cocaína

En horas de la mañana del miércoles 24-12-25, personal policial de la Comisaría 16ta urbana, en forma conjunta con el grupo PAR, y en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Popular de esta ciudad, lugar donde lograron secuestrar varios elementos denunciados como sustraídas y por cuerda separadas también secuestraron dinero en efectivo y bochitas de cocaína.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos por calles Basabilbaso y Yatay, secuestrando en la oportunidad 01 Televisor plasma de 50 pulgadas, 02  dos pavas eléctricas, 02 vasos tipo jarra marca “Stanley”, 01 ventilador de pie de color negro, entre otros elementos, tratándose de los mismos denunciados como sustraídos; asimismo hallaron y secuestraron dinero en efectivo y un total de 104 “bochitas” de sustancia blanquísima, por lo que solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes efectuaron el correspondiente narco tés, arrojando positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 36 gramos.

Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia a fi de continuar con las diligencias del caso.