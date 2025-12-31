miércoles, 31 de diciembre de 2025

La Policía tras un rápido accionar, recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

En la tarde de ayer 30-12-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Primera Urbana, realizando sus labores específicas de prevención, luego de ser alertados de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar lograron recuperar un teléfono celular recientemente sustraído. 

El procedimiento fue realizado alrededor de las 19:00 horas, cuando los citados efectivos son alertados de que por calles Cartagena y Omar Casco, una mujer mayor de edad, fue víctima de un ilícito donde le habrían sustraído un teléfono celular – marca Motorola One-, ante tal circunstancia y de manera inmediata, realizaron un amplio rastrillaje, logrando por calle Boston y Tacuarí, visualizar a una persona que al notar la presencia policial huye del lugar y abandona en la vía pública el celular recientemente sustraído.

Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, lo recuperado fue llevado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.        