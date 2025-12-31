La Policía tras un rápido accionar, recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

En la tarde de ayer 30-12-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Primera Urbana, realizando sus labores específicas de prevención, luego de ser alertados de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar lograron recuperar un teléfono celular recientemente sustraído.
El
procedimiento fue realizado alrededor de las 19:00 horas, cuando los citados
efectivos son alertados de que por calles Cartagena y Omar Casco, una mujer
mayor de edad, fue víctima de un ilícito donde le habrían sustraído un teléfono
celular – marca Motorola One-, ante tal circunstancia y de manera inmediata,
realizaron un amplio rastrillaje, logrando por calle Boston y Tacuarí,
visualizar a una persona que al notar la presencia policial huye del lugar y
abandona en la vía pública el celular recientemente sustraído.
Con
la intervención de la Unidad Fiscal en turno, lo recuperado fue llevado a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.