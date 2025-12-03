miércoles, 3 de diciembre de 2025

Lucha contra el abigeato en Alvear: Demoraron a un joven, secuestraron un rifle y elementos de dudosa procedencia

Ayer 02-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Alvear, continuando con las labores de investigación en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de un hecho delictivo perpetrado días atrás, luego de diligenciar sendas órdenes de allanamientos, secuestraron diversas cosas y demoraron a un joven que podría tener vinculación con el hecho.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar tres órdenes de allanamientos en esa ciudad, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de sus pares de la Comisaría de distrito primera y División Policía de Alto Riesgo -P.A.R.- de Alvear, los cuales arrojaron el secuestro de un arma de fuego -rifle calibre 22.-, un teléfono celular -marca Samsung-, un blusón tipo táctico -T 50M-, cajas nuevas de celulares, -marca Motorala e14- e15-; y demoraron preventivamente a un joven de 20 años de edad,   a fin de determinar si tendría vinculación o no con el hecho, en tanto, otro sujeto huyó del lugar por zona de montes del paraje, dejando en su huida evidencias de su presunta vinculación al hecho.

El joven y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.