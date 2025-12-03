Lucha contra el abigeato en Alvear: Demoraron a un joven, secuestraron un rifle y elementos de dudosa procedencia

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar tres órdenes de
allanamientos en esa ciudad, para lo cual contaron con la valiosa colaboración
de sus pares de la Comisaría de distrito primera y División Policía de Alto
Riesgo -P.A.R.- de Alvear, los cuales arrojaron el secuestro de un arma de
fuego -rifle calibre 22.-, un teléfono celular -marca Samsung-, un blusón tipo
táctico -T 50M-, cajas nuevas de celulares, -marca Motorala e14- e15-; y
demoraron preventivamente a un joven de 20 años de edad, a fin de determinar si tendría vinculación o
no con el hecho, en tanto, otro sujeto huyó del lugar por zona de montes del
paraje, dejando en su huida evidencias de su presunta vinculación al hecho.
El joven y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.