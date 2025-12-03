Allanamiento por abigeato en San Roque: Secuestraron varios elementos y plantines de marihuana

Los distintos trabajos de
investigación dieron inicio, luego de tomar conocimiento de una faena
–abigeato-, en un establecimiento rural, en este sentido, los peones del lugar habrían
notado rastros distante a unos 2,5 km del lugar, y habrían observado a unos
sujetos llevando mochilas con cosas.
Tal es así, que dieron aviso a
los efectivos, los cuales de forma inmediata iniciaron trabajos investigativos
en colaboración con la unidad fiscal rural en turno, en ese marco,
diligenciaron de forma simultanea, dos ordenes de allanamientos, en uno de ellos
hallaron y secuestraron tres plantas de sustancia vegetal con características
de marihuana, en tanto, en el otro inmueble, incautaron un hígado bovino, una
escopeta calibre 16, varios cuchillos, cinco linternas y una balanza tipo
romana.
Las cosas secuestradas fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados
a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que
corresponden.