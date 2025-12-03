miércoles, 3 de diciembre de 2025

Allanamiento por abigeato en San Roque: Secuestraron varios elementos y plantines de marihuana

En horas de la mañana de ayer 02-12-25, efectivos policiales de la Unidades especial de seguridad rural y ecológica de San Roque, en colaboración con la unidad fiscal rural y ambiental de Goya, en el marco de labores de investigación desplegados en relación a un hecho de abigeato, tras diligenciar dos ordenes de allanamientos, hallaron y secuestraron cosas presuntamente relacionados con el hecho y plantines de marihuana.

Los distintos trabajos de investigación dieron inicio, luego de tomar conocimiento de una faena –abigeato-, en un establecimiento rural, en este sentido, los peones del lugar habrían notado rastros distante a unos 2,5 km del lugar, y habrían observado a unos sujetos llevando mochilas con cosas.

Tal es así, que dieron aviso a los efectivos, los cuales de forma inmediata iniciaron trabajos investigativos en colaboración con la unidad fiscal rural en turno, en ese marco, diligenciaron de forma simultanea, dos ordenes de allanamientos, en uno de ellos hallaron y secuestraron tres plantas de sustancia vegetal con características de marihuana, en tanto, en el otro inmueble, incautaron un hígado bovino, una escopeta calibre 16, varios cuchillos, cinco linternas y una balanza tipo romana.

Las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.