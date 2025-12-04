Paso de los Libres: La policía recuperó un celular robado, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cerca de las 23:30 horas, cuando tras tomar
conocimiento de la sustracción del telefono celular, iniciaorn diversos
trabajos de investigación, que posibilitó identificar al presunto autor del
hecho, tal es así que en inmediaciones de calles Bonpland y Belgrano de esa
ciudad, logran localizar y aprehender a esta persona, un hombre de 45 años de
edad, hallando en poder del mismo el telefono que fuera denunciado como
sustraído.
El aprehendido junto al telefono
recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente,
siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
tramites que corresponden.