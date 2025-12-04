jueves, 4 de diciembre de 2025

Paso de los Libres: La policía recuperó un celular robado, hay un demorado

En horas de la noche de ayer 03-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Paso de los Libres, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras un rapido y eficaz accionar, lograron recuperar un telefono denunciado como sustraído y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 23:30 horas, cuando tras tomar conocimiento de la sustracción del telefono celular, iniciaorn diversos trabajos de investigación, que posibilitó identificar al presunto autor del hecho, tal es así que en inmediaciones de calles Bonpland y Belgrano de esa ciudad, logran localizar y aprehender a esta persona, un hombre de 45 años de edad, hallando en poder del mismo el telefono que fuera denunciado como sustraído.

El aprehendido junto al telefono recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.