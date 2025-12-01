Paso de la Patria: La Policía recuperó elementos robados de diferentes viviendas

En relación al primer procedimiento, ocurrido la semana pasada durante recorridas de prevención por calle Timbó al 900, el personal policial divisó a un sujeto quien al notar la presencia policial arrojó una garrafa de gas de 10 kg, la cual fue secuestrada en el lugar, quedando identificado el presunto autor. En este sentido en horas de la tarde de ayer, un ciudadano de apellido Vázquez radicó denuncia por la sustracción de dicho elemento, constatándose que se trataba de su propiedad. Tras las diligencias correspondientes, la garrafa fue formalmente restituida, manifestando el denunciante su agradecimiento al accionar policial.
Por otra parte, ayer se tomo conocimiento por parte de una mujerque sufrió la sustracción de dos cajones (uno de bebida cola y uno de cerveza) y dos pollitos. A partir de las tareas investigativas realizadas, lograron la demora del presunto autor y el secuestro de los elementos sustraídos, que presuntamente ya habían sido adquiridos por terceros, quienes los entregaron de manera voluntaria.
Todo lo secuestro fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.