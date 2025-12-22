San Roque: Policías rescataron a un hombre que se arrojó al Río Santa Lucía

El hecho se habría registrado alrededor de las
08.00 horas, cuando los citados policías son alertados, que una persona se
habría arrojado a las aguas del citado río, tal es así que de forma inmediata
se dirigen al lugar, y observan a una joven en el agua y que tenía dificultad
para permanecer en la superficie.
Ante tal circunstancia y con la premura del caso, el
sargento Villalba Osmar Alejandro, se lanza al rio, logrando tomar a esta
persona y con la valiosa colaboración de un pescador, lo suben al bote y lo
llevaban a la costa, donde es auxiliado y trasladado al Hospital local, para su
atención médica.
En este sentido se destaca, el compromiso, la
vocación de servicio y el valor demostrado por el efectivo policial, quien
actuó con rapidez y determinación en resguardo de la vida humana y la seguridad
pública, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los
trámites que corresponden al caso.