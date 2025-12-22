lunes, 22 de diciembre de 2025

San Roque: Policías rescataron a un hombre que se arrojó al Río Santa Lucía

En horas de la mañana de hoy 22-12-25, un sargento de Policía junto a sus pares de la Comisaría de distrito San Roque, auxiliaron y rescataron a un joven que se habría arrojado a las aguas del Rio Santa Lucía, con aparentes intenciones de atentar contra su vida.

El hecho se habría registrado alrededor de las 08.00 horas, cuando los citados policías son alertados, que una persona se habría arrojado a las aguas del citado río, tal es así que de forma inmediata se dirigen al lugar, y observan a una joven en el agua y que tenía dificultad para permanecer en la superficie.

Ante tal circunstancia y con la premura del caso, el sargento Villalba Osmar Alejandro, se lanza al rio, logrando tomar a esta persona y con la valiosa colaboración de un pescador, lo suben al bote y lo llevaban a la costa, donde es auxiliado y trasladado al Hospital local, para su atención médica.

En este sentido se destaca, el compromiso, la vocación de servicio y el valor demostrado por el efectivo policial, quien actuó con rapidez y determinación en resguardo de la vida humana y la seguridad pública, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponden al caso.