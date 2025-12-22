Tras un rápido accionar, la Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria Decimo Segunda Urbana, en la jornada de ayer 21-12-25, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente habrían sustraído una motocicleta en calles Barranquera y Altos Verdes.
Por tal motivo de manera inmediata, los mencionados
efectivos se dirigieron al lugar donde tras un amplio rastrillaje por zonas
aledañas logran visualizar por inmediaciones al asentamiento de Alberdi a una
persona junto a una motocicleta con las características similares a las
brindadas por el sistema, quien al notar la presencia policial se da a la fuga
arrojando el rodado en la vía pública, procediendo así al secuestro preventivo
de una motocicleta -marca Zanella-, la cual sería la recientemente sustraída.
Al respecto, lo recuperado fue trasladado a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.