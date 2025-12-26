viernes, 26 de diciembre de 2025

Robó elementos de un comercio y fue demorado por la Policía

Efectivos policiales dependientes del GRIM I, tras realizar tareas de prevención y luego de tomar conocimiento sobre un hecho delictivo –supuesto Hurto- lograron la demora de un joven, como así también recuperar un vaso –marca Isadora- el cual habría sido denunciado como sustraído del interior de un local ubicado en la zona céntrica de nuestra ciudad.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos en horas del mediodía, en la vía pública, siendo el demorado un mayor de 19 años de edad, quien tenía entre sus pertenencias el elemento denunciado como sustraído.

Al respecto, el elemento secuestrado y la persona demorada fueron trasladadas hasta la comisaría 4ta por razones de jurisdicción.