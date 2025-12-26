Robó elementos de un comercio y fue demorado por la Policía

Efectivos policiales dependientes del GRIM I, tras realizar tareas de prevención y luego de tomar conocimiento sobre un hecho delictivo –supuesto Hurto- lograron la demora de un joven, como así también recuperar un vaso –marca Isadora- el cual habría sido denunciado como sustraído del interior de un local ubicado en la zona céntrica de nuestra ciudad.
El procedimiento, lo concretaron los mencionados
efectivos en horas del mediodía, en la vía pública, siendo el demorado un mayor
de 19 años de edad, quien tenía entre sus pertenencias el elemento denunciado
como sustraído.
Al respecto, el elemento secuestrado y la persona
demorada fueron trasladadas hasta la comisaría 4ta por razones de jurisdicción.