Sigue abierta la inscripción para la Escuela de Oficiales de la Policía de Corrientes

En esta oportunidad, las documentaciones requeridas
(Cartilla de Inscripción y declaración jurada), se podrá obtener escaneando el
QR que se encuentra en el documento PDF y Flayer adjunto y por medio del cual,
se accederá a la descarga de los archivos correspondientes.
REQUISITOS OBLIGATORIOS QUE
DEBEN REUNIR LOS POSTULANTES PARA EL INGRESO:
a) Ser argentino/a nativo o por opción.
b) Tener 17 años como mínimo y no superando al 30 de
Junio del año 2.026 los 25 años varones y 23 años mujeres (Art.41 L.P.P –Art.
92 Resol. J.P. N°464/03)
c) Ser soltero/a sin hijos.
d) Los menores de 18 años de edad, deberán presentar
consentimiento escrito de los padres o personas que legalmente reemplace. (Acta
rubricada por Juez de Paz o Escribano)
e) Haber culminado el Nivel Secundario Completo.
f) No adeudar materias al momento de inscripción.
g) Poseer aptitudes de moralidad y buenas costumbres.
Ineludible.
h) Tener salud y aptitud psicofísica para realizar
actividades de alto rendimiento. No padecer enfermedades crónicas,
infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantes. No hallarse lesionado o
disminuido en su salud y capacidad física motriz.
i) Responder al perfil que la institución policial fija
para el ingresante.
j) Tener estatura no menor de 1,65 m. (masculino) y 1,60
m. (femenino).
k) Poseer un peso proporcional a la estatura y edad,
con. un IMC no superior a 28 ni inferior a 17 y Perímetro Abdominal (P.A.) 102
cm Máx. Hombre y 88 cm. Máx. Mujer
l) No poseer tatuajes en lugares visibles. (miembros
inferiores, superiores, rostro, cuello)
m) Someterse y resultar APTO en el examen médico de
ingreso; someterse y APROBAR las pruebas de exigencias físicas y aprobar el
examen intelectual de ingreso de HISTORIA, GEOGRAFÍA DE CORRIENTES, FORMACIÓN
ÉTICA Y CIUDADANA Y LENGUA.
n) No registrar antecedentes judiciales ni policiales
desfavorables, no estar imputado y/o procesado por delitos dolosos de
competencia provincial o federal, hasta que obtenga indefectiblemente el
sobreseimiento definitivo con la salvedad de que el proceso no afecte su buen
nombre y honor. (Art. 39, inc. “C”, Art. 40, inc. “C” L.P.P).
o) No encontrarse en estado de gravidez (embarazo) al
momento del proceso de admisión y/o ingreso.
p) “El Personal Policial podrá acceder a la inscripción
como aspirante debiendo presentar (ante la autoridad correspondiente) un
escrito por el cual renuncia al cargo que ostenta en caso de ser seleccionado e
incorporado al Instituto Superior de Formación Policial. La edad se ajustara al
inciso b).-
q) Contratar una cobertura de seguro de vida y de
accidentes en cualquiera de las compañías aseguradoras de plaza en caso de
ingresar y sepelio.
En caso de ingresar como aspirante a cadete será
examinado nuevamente por los facultativos de la Institución, que de registrar
algún tipo de afección o problemas de salud será separado y no podrá continuar.
LUGAR DE PRESENTACION DE LAS
DOCUMENTACIONES
Desde el día 11/12/2025 hasta el día 30/12/2025, de
08:00 a 12 hs, y de 16:00 a 20:00 hs de lunes a viernes, para postulantes de
capital en el Complejo de Formación y Capacitación Policial, Ex Regimiento
Santa Catalina y aquellos postulantes con domicilio en el interior provincial
en la Unidad Regional que corresponda a su jurisdicción (I-SAN LUIS DEL PALMAR,
II–GOYA, III– CURUZÚ CUATIÁ, IV-PASO DE LOS LIBRES, V-SANTO TOME, VI ITUZAINGÓ
Y VII-SALADAS)
DOCUMENTACIONES A PRESENTAR En una Carpeta cuales con
broche nepaco el cual contendrá las siguientes documentaciones:
1) Cartilla de Inscripción con foto 4 x 4 cm de frente
con fondo celeste actualizada y Declaración Jurada sobre Historia Médica
debidamente cumplimentadas. (Además deberá traer otra foto de la misma
característica, para Ficha de Proceso de Admisión),
2) Fotocopia de D.N.I, actualizado y debidamente
autenticado por autoridad Policial.
3) Fotocopia de Título Analítico de estudios Secundarios
completos (certificado por autoridades del Colegio, o la Dirección de Títulos o
Escribano Público o Juez de Paz).
4) Para quienes cursan el último año de la secundaria en
el ciclo lectivo 2025, deberán presentar INDEFECTIBLEMENTE Y CARÁCTER
EXCLUYENTE Constancia de TÍTULO EN TRÁMITE expedido por la Dirección de Títulos
de la Provincia de Corrientes (con código QR), como constancia que no adeuda
materias. –
5) Fotocopia de Carnet y/o Libreta de Vacunas- con
registro de vacunas completas.
6) Fotocopias autenticadas de título Universitario o
Terciario y/o Certificado que acredite conocimientos de Computación o Idioma
(Inglés, Portugués, Guaraní), legalizada por la autoridad de la institución que
la expidió. Presentar indefectiblemente al momento de su inscripción ya que
posteriormente no se aceptarán. (Requisito no excluyente).
7) Acta de nacimiento actualizada, (con código QR y/o
certificada por el Registro Civil).
8) Quienes pertenecieron a algunas Fuerzas: Armadas o de
Seguridad Nacional o Provincial, deberá presentar Constancia de Baja original
expedida por la institución de origen, explicitando motivos de la Baja.
9) Los menores de 18 años, Acta de consentimiento de
Padres o Tutores, ante escribano público o Juez de Familia.
10) Certificado de Antecedentes Penales expedido por el
Reg. Nac. De Reincidencia.
11) Certificado de Antecedentes Personales expedido por
la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito de Jefatura
de Policía.
Cabe mencionar que ante cualquier consulta, podrán comunicarse al teléfono 379-4501497 (solo Llamadas).