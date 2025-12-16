martes, 16 de diciembre de 2025

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la tarde de ayer 16-12-25, efectivos policiales del Grupo de intervención rápida -G.I.R.-, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a dos personas con antecedentes policiales.

El primero de los procedimientos lo realizaron cerca de las 18.00 horas, continuando con sus labores específicas de prevención, en intersección de calles Pasaje Florida y Elías Abad, demoraron a un hombre de 27 años de edad, quien se encontraba en la vía pública observando los vehículos estacionados, quien al ser abordado no contaba con su documento de identidad ni tampoco supo justificar su presencia en el lugar, motivo por el cual se procedió a la demora de manera preventiva.

Así mismo, cerca de las 19:30horas, en Avenida Teniente Ibañez y Alberdi, demoraron a dos personas de 25 y 29 años, quienes habrían sido divisados observando los vehículos estacionados en la vía pública, motivo por el cual se procedió a la identificación de ambos, los cuales no contaban con su documento nacional identidad, ni tampoco supieron justificar su presencia en el lugar, además ambos contarían con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales donde se prosigue con los tramites del caso.