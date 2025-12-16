Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron cerca de las 18.00 horas,
continuando con sus labores específicas de prevención, en intersección de
calles Pasaje Florida y Elías Abad, demoraron a un hombre de 27 años de edad,
quien se encontraba en la vía pública observando los vehículos estacionados,
quien al ser abordado no contaba con su documento de identidad ni tampoco supo
justificar su presencia en el lugar, motivo por el cual se procedió a la demora
de manera preventiva.
Así mismo, cerca de las 19:30horas, en Avenida Teniente Ibañez y Alberdi,
demoraron a dos personas de 25 y 29 años, quienes habrían sido divisados
observando los vehículos estacionados en la vía pública, motivo por el cual se
procedió a la identificación de ambos, los cuales no contaban con su documento
nacional identidad, ni tampoco supieron justificar su presencia en el lugar,
además ambos contarían con antecedentes policiales por delitos contra la
propiedad.
Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales donde se prosigue con los tramites del caso.