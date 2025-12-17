Transportaba más de dos toneladas y media de marihuana encofrado con madera de eucalipto y pino

Los funcionaron al inspeccionar el semirremolque de un camión, mediante el uso del escáner de la Fuerza y con la marcación positiva del can “León”, descubrieron la existencia de cajones de madera aserrada donde se acondicionaban 2.836 paquetes rectangulares y amorfos con la droga.
Dos hombres, quienes viajaban hacia Buenos Aires, quedaron detenidos.
En horas de la madrugada de ayer, efectivos de la Sección Reforzada “San José” dependiente del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” se encontraban emplazados sobre el kilómetro 785 de la Ruta Nacional Nº 14, en el paraje Centinela, cuando registraron un camión de cargas generales, cuyos ocupantes (dos hombres de nacionalidad argentina) circulaban desde la localidad misionera de 9 de Julio hacia San Fernando, provincia de Buenos Aires.
Al someter el rodado al escáner móvil, que trasladaba madera de eucalipto y pino, los funcionarios obtuvieron imágenes que permitieron detectar anomalías compatibles con paquetes ocultos en el semirremolque. Mientras que, el can detector de narcóticos “León” reaccionó de forma positiva, como lo hace habitualmente en presencia de estupefacientes.
Ante esta situación, con intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Posadas, se realizó el traslado del camión para un control más exhaustivo de la carga. En las instalaciones de la Unidad, los gendarmes constataron la existencia de seis cajones de madera aserrada de grandes dimensiones, los cuales fueron fabricados a presión para poder encastrar entre los fardos de machimbres.
Al momento de abrirlos, los uniformados constataron la existencia de 2.836 paquetes rectangulares y amorfos. Las pruebas de campo Narcotest efectuadas sobre la sustancia, arrojaron resultado positivo para “cannabis sativa”, con peso total de 2.687 kilos 46 gramos.
Como resultado del procedimiento, en infracción a la Ley 23.737, el personal de la Fuerza procedió de decomisar el estupefaciente, el vehículo junto con el acoplado y tres celulares, con intervención el Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Frontera. Asimismo, los involucrados fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia.