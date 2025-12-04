jueves, 4 de diciembre de 2025

Tras un rápido accionar, la Policía recuperó una bicicleta robada

En la mañana de hoy 04-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de Segunda Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos, tras ser alertados, lograron recuperar una bicicleta recientemente sustraída.

El procedimiento fue realizado cerca de las 11:00horas, cuando los efectivos reciben el alerta vía radial, referente a la sustracción de una bicicleta -marca Milano, rodado 27.5- por calle Piragine Niveiro al 2000 aproximadamente, por lo que de manera inmediata al lugar se dirigieron hacia el lugar, donde realizaron recorridas en las inmediaciones, logrando visualizar a una persona a bordo de una bicicleta con similares características a la que fuera sustraída y quien al notar la presencia policial abandona el rodado en la vía pública, huyendo hacia los pasillos aledaños, procediendo posteriormente al secuestro de la misma.

Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor correspondientes.