Tras un rápido accionar, la Policía recuperó una bicicleta robada

El procedimiento fue realizado cerca de las 11:00horas, cuando los
efectivos reciben el alerta vía radial, referente a la sustracción de una
bicicleta -marca Milano, rodado 27.5- por calle Piragine Niveiro al 2000
aproximadamente, por lo que de manera inmediata al lugar se dirigieron hacia el
lugar, donde realizaron recorridas en las inmediaciones, logrando visualizar a
una persona a bordo de una bicicleta con similares características a la que
fuera sustraída y quien al notar la presencia policial abandona el rodado en la
vía pública, huyendo hacia los pasillos aledaños, procediendo posteriormente al
secuestro de la misma.
Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor correspondientes.