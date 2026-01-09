Abandonaron una motocicleta de dudosa procedencia

En horas de la noche de ayer 08-01-26, efectivos policiales del comando de patrullas en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, secuestraron una motocicleta abandonada.
El procedimiento lo realizó cerca de las
23.30horas, son informados por el SIS 911, que en calle Lisandro Segovia y
Tierra del Fuego habrían dejado abandonada en la vía pública una motocicleta,
por lo que de inmediato se dirigen al lugar, donde procedieron al secuestro de
una motocicleta –marca honda Wave- sin llave de ignición.
Ante tal circunstancia proceden al secuestro preventivo y traslado a la Comisaría Séptima urbana donde se prosigue con los trámites del caso.