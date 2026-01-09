viernes, 9 de enero de 2026

Mercedes: Finalizó con éxito el operativo especial de seguridad en el Gauchito Gil

Como saldo de todas estas jornadas de intenso trabajo realizado en el predio de la Cruz Gil, desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes se destaca la finalización con resultados altamente positivos del dispositivo especial de Seguridad implementado sin registrarse novedades de interés en materia de seguridad.

Cabe recordar que el operativo se inició el pasado día 6 de enero hasta las primeras horas de este viernes 9, donde se dispuso un operativo de custodia ya con un total de 26 funcionarios policiales de esa jurisdicción desplegados por todo el predio, puesto que ya se han retirado del lugar el grueso de los feligreses que se hicieron presente en demasía

De acuerdo a estimaciones realizadas por los organismos intervinientes, más de 300.000 personas han pasado por el predio y zonas aledañas durante todas las jornadas de celebración por lo que se afectó un total aproximado de 450 efectivos policiales, pertenecientes a diversas Direcciones Generales y unidades operativas, además de un importante número de móviles policiales.

Por lo que en conclusión se destaca la profesional tarea realizada por el personal de la Policía de Corrientes y de los diversos organismos en conjunto que trabajaron en conjunto durante todos estos días y que permitió el desarrollo con total normalidad, no registrándose hechos de trascendencia vinculados a la seguridad ciudadana o a la alteración del orden público.