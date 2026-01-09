Mercedes: Finalizó con éxito el operativo especial de seguridad en el Gauchito Gil

Cabe recordar que el operativo se inició el
pasado día 6 de enero hasta las primeras horas de este viernes 9, donde se
dispuso un operativo de custodia ya con un total de 26 funcionarios policiales
de esa jurisdicción desplegados por todo el predio, puesto que ya se han
retirado del lugar el grueso de los feligreses que se hicieron presente en
demasía
De acuerdo a estimaciones realizadas por los organismos
intervinientes, más de 300.000 personas han pasado por el predio y zonas
aledañas durante todas las jornadas de celebración por lo que se afectó un
total aproximado de 450 efectivos policiales, pertenecientes a diversas
Direcciones Generales y unidades operativas, además de un importante número de
móviles policiales.
Por lo que en conclusión se destaca la
profesional tarea realizada por el personal de la Policía de Corrientes y de
los diversos organismos en conjunto que trabajaron en conjunto durante todos
estos días y que permitió el desarrollo con total normalidad, no registrándose
hechos de trascendencia vinculados a la seguridad ciudadana o a la alteración
del orden público.