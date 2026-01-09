Intensos operativos de contralor: Hay varios demorados

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en horas de la mañana de ayer 08-01-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decimo Segunda Urbana en colaboración con el personal de Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-, GRIM Nº2y4, llevaron adelante operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa de la mencionada comisaria.
Dichos operativos, se llevaron a cabo en los
horarios comprendidos de 08:30 hasta las 10:30 horas aproximadamente,
oportunidad en que identificaron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, además, realizaron controles de diferentes vehículos que
transitaban por la zona.
Posteriormente, en la mencionada comisaria continuaron con las diligencias al respecto.