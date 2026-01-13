martes, 13 de enero de 2026

Allanamientos en Paso de los Libres: Demoraron a dos menores y secuestraron una tumbera

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Segunda de Paso de los Libres, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en relación a un hecho en el cual un proyectil de arma de fuego habría impactado en un rodado donde circulaba una familia, tras diligenciar dos ordenes de allanamientos, secuestraron un arma de fabricación casera e identificaron a dos menores, sindicados como presuntos autores.

El hecho se habría registrado el pasado 03-01-26, en horas de la siesta, cuando un efectivo de una fuerza nacional circulaba junto a su familia a bordo de su rodado, por avenida Jorge Newbery, y en un momento se percató que en su rodado habría impactado un proyectil presumiblemente de arma de fuego, sin resultar ninguno de los ocupantes con lesiones.

Ante tal circunstancia, de forma inmediata los investigadores realizaron distintas diligencias investigativas y que los llevó a diligenciar dos ordenes de allanamientos, para  lo cual contaron con la colaboración de efectivos de las Comisarías Primera, Tercera, GRIM y GTO de esa ciudad,  en domicilios ubicados en el Barrio Las Flores de Paso de los Libres, lugar donde procedieron  a identificar a los presuntos autores, dos menores de 13 y 14 años de edad, además hallaron y secuestraron un arma de fabricación casera conocida como “tumbera que se presume tendría vinculación con el hecho.

Los menores y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial, se prosigue con los tramites que corresponden.