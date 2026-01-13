Allanamientos en Paso de los Libres: Demoraron a dos menores y secuestraron una tumbera

El hecho se habría registrado el pasado
03-01-26, en horas de la siesta, cuando un efectivo de una fuerza nacional
circulaba junto a su familia a bordo de su rodado, por avenida Jorge Newbery, y
en un momento se percató que en su rodado habría impactado un proyectil
presumiblemente de arma de fuego, sin resultar ninguno de los ocupantes con
lesiones.
Ante tal circunstancia, de forma inmediata los
investigadores realizaron distintas diligencias investigativas y que los llevó
a diligenciar dos ordenes de allanamientos, para lo cual contaron con la colaboración de
efectivos de las Comisarías Primera, Tercera, GRIM y GTO de esa ciudad, en domicilios ubicados en el Barrio Las Flores
de Paso de los Libres, lugar donde procedieron
a identificar a los presuntos autores, dos menores de 13 y 14 años de
edad, además hallaron y secuestraron un arma de fabricación casera conocida
como “tumbera que se presume tendría vinculación con el hecho.
Los menores y lo secuestrado fueron puestos a
disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia
policial, se prosigue con los tramites que corresponden.