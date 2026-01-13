martes, 13 de enero de 2026

Curuzú Cuatiá: Tras un rápido accionar, la Policía recuperó una moto robada

En horas de la siesta del sábado 10-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de distrito Primera de Curuzú Cuatia, tras tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta, en un rápido despliegue lograron hallar y recuperar el rodado.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento que en horas de la madrugada, persona de identidad desconocida tras ingresar a un inmueble ubicado por calle Juan Pujol al 1100 de esa ciudad, habrían sustraído una motocicleta -marca motomel skua 150c.c.-, ante lo cual de forma inmediata desplegaron distintos trabajos investigativos y rastrillajes, logrando finalmente localizar en proximidad del patio de un inmueble al rodado en cuestión el cual se presume que habría sido abandonado por los autores al verse cercado por los policías.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.