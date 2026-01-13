Curuzú Cuatiá: Tras un rápido accionar, la Policía recuperó una moto robada

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar
conocimiento que en horas de la madrugada, persona de identidad desconocida
tras ingresar a un inmueble ubicado por calle Juan Pujol al 1100 de esa ciudad,
habrían sustraído una motocicleta -marca motomel skua 150c.c.-, ante lo cual de
forma inmediata desplegaron distintos trabajos investigativos y rastrillajes,
logrando finalmente localizar en proximidad del patio de un inmueble al rodado
en cuestión el cual se presume que habría sido abandonado por los autores al
verse cercado por los policías.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.