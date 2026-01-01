Bella Vista: La Policía recuperó una moto robada

En horas de la madrugada de hoy 01-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Bella Vista en momentos en que realizaban sus labores específicas, lograron recuperar una motocicleta y aprehendieron al presunto autor del hecho.
El
procedimiento lo realizaron los citados policías, cerca de las 01.30 horas,
cuando por Ruta
Provincial N°27 y Ruta Provincial N°100 divisan un sujeto que circulaba de a
pie por la banquina, y llevaba una motocicleta sin sus plásticos ni patente,
quien al ser abordado no supo acreditar propiedad, por lo que procedieron a
inspeccionar los estampados alfanuméricos, lo que posibilitó determinar que se
trataba de una motocicleta que habría sido denunciada como sustraída en la
antevíspera.
El joven
junto al rodado recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente,
en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del
caso.