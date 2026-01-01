San Luis del Palmar: Un hombre murió tras caer de su motocicleta

Conforme
a las primeras averiguaciones, el siniestro se habría registrado alrededor de
las 06.30 horas, y tuvo como protagonista a una motocicleta -marca Honda wave
110c.c.- conducido por un hombre de 33 años de edad de apellido Cabañas, quien
tras el siniestro fue auxiliado y trasladado al Hospital local y luego derivado
al Hospital Escuela de esta ciudad, donde lamentablemente y pese al esfuerzo de
los facultativos, se produjo su deceso debido a las gravísimas lesiones que
presentaba.
En el lugar, se realizaron las diligencias del caso con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la Comisaría de distrito San Luis del Palmar se prosigue con los tramites que corresponden.