San Luis del Palmar: Un hombre murió tras caer de su motocicleta

En horas de la mañana de hoy 01-01-26, en inmediaciones de calle Misiones esquina Junin de la localidad de San Luis del Palmar, por causas que se tratan de establecer se habría producido un siniestro vial, en el cual un motociclista tras perder el control del rodado habría caído pesadamente, a consecuencia de ello, posteriormente se produjo su deceso.

Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro se habría registrado alrededor de las 06.30 horas, y tuvo como protagonista a una motocicleta -marca Honda wave 110c.c.- conducido por un hombre de 33 años de edad de apellido Cabañas, quien tras el siniestro fue auxiliado y trasladado al Hospital local y luego derivado al Hospital Escuela de esta ciudad, donde lamentablemente y pese al esfuerzo de los facultativos, se produjo su deceso debido a las gravísimas lesiones que presentaba.

En el lugar, se realizaron las diligencias del caso con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la Comisaría de distrito San Luis del Palmar se prosigue con los tramites que corresponden. 