jueves, 1 de enero de 2026

Recuperan un tubo de gas denunciado como sustraído

Efectivos policiales de la Comisaría vigésimo primera urbana, en el marco de tareas investigativas en relación a la sustracción de un tubo de gas, finalmente lograron hallar abandonado y recuperar dicha garrafa.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento del hecho y tras diversos trabajos investigativos, lograron hallar abandonado en una zona de abundante vegetación, ubicado en inmediaciones de calles Las Piedras y Boston de esta ciudad, un tubo de gas de 10kg., el cual fuera denunciado como sustraído.

La garrafa recuperada fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.