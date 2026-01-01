Recuperan un tubo de gas denunciado como sustraído

Efectivos policiales de la Comisaría vigésimo primera urbana, en el marco de tareas investigativas en relación a la sustracción de un tubo de gas, finalmente lograron hallar abandonado y recuperar dicha garrafa.
El
procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar
conocimiento del hecho y tras diversos trabajos investigativos, lograron hallar
abandonado en una zona de abundante vegetación, ubicado en inmediaciones de
calles Las Piedras y Boston de esta ciudad, un tubo de gas de 10kg., el cual
fuera denunciado como sustraído.
La garrafa recuperada fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.