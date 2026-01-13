San Roque: Joven murió tras un siniestro vial en Ruta Nacional N°12

Según la información preliminar obtenida, el
siniestro se registró alrededor de las 14:00 horas, y tuvo como protagonistas a
un automóvil -marca Fiat Uno- conducido por un hombre de 43 años de edad y una
motocicleta -marca Yamaha Fz 250cc.- guiado por un joven -de 18 años de edad-,
quien tenía como acompañante a otro de -21 años de edad-, a consecuencia del
mismo, el último perdió la vida en el lugar, en tanto que el conductor del
rodado menor fue auxiliado y trasladado al hospital escuela de la Ciudad de
Corrientes, dónde tras ser examinado determinaron que posee lesiones de
consideración.
En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, con la intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los trámites de rigor.