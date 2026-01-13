martes, 13 de enero de 2026

San Roque: Joven murió tras un siniestro vial en Ruta Nacional N°12

En horas de la siesta de ayer 12-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Roque, habrían tomado conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N° 12 a la altura del Arroyo Ysusi, kilómetro 902 aproximadamente, dónde por causas y circunstancias que se tratan de establecer, habrían colisionado un automóvil y una motocicleta, dejando como resultado el deceso de un joven.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 14:00 horas, y tuvo como protagonistas a un automóvil -marca Fiat Uno- conducido por un hombre de 43 años de edad y una motocicleta -marca Yamaha Fz 250cc.- guiado por un joven -de 18 años de edad-, quien tenía como acompañante a otro de -21 años de edad-, a consecuencia del mismo, el último perdió la vida en el lugar, en tanto que el conductor del rodado menor fue auxiliado y trasladado al hospital escuela de la Ciudad de Corrientes, dónde tras ser examinado determinaron que posee lesiones de consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, con la intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los trámites de rigor.