Secuestran una moto vinculada a una estafa

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, en el marco de
una investigación llevada adelante en colaboración con la unidad fiscal, en
relación a una presunta maniobra vinculada a una comercialización de una motocicleta -marca
Gillera Voge AC350-, por lo que se constituyeron por Ruta Nacional N° 5, a la
altura aproximada del kilómetro 8, lugar donde identificaron a las partes,
donde se verificó que existirían documentación que presentaba apariencia
apócrifa, en cuanto a la otra parte habría recibido como parte de pago del
rodado, cheques sin fondo y por el cual se habría originado el legajo de
investigación por supuesta estafa.
Ante tal circunstancia, procedieron al secuestro preventivo del rodado y de las documentaciones, siendo puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia se prosigue con los tramites que corresponden.