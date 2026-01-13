martes, 13 de enero de 2026

Secuestran una moto vinculada a una estafa

El viernes 09-01-26, efectivos policiales de la unidad especial anti arrebatos, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de labores de investigación desplegadas en relación a legajo de investigación por supuesta estafa, finalmente lograron recuperar un rodado en momentos en que intentaban ser comercializada.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, en el marco de una investigación llevada adelante en colaboración con la unidad fiscal, en relación a una presunta maniobra vinculada a una  comercialización de una motocicleta -marca Gillera Voge AC350-, por lo que se constituyeron por Ruta Nacional N° 5, a la altura aproximada del kilómetro 8, lugar donde identificaron a las partes, donde se verificó que existirían documentación que presentaba apariencia apócrifa, en cuanto a la otra parte habría recibido como parte de pago del rodado, cheques sin fondo y por el cual se habría originado el legajo de investigación por supuesta estafa.

Ante tal circunstancia, procedieron al secuestro preventivo del rodado y de las documentaciones, siendo puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia se prosigue con los tramites que corresponden.