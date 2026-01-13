martes, 13 de enero de 2026

Demoran a dos hombres por merodeo y secuestran un revolver

En la madrugada del domingo 11-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Bella Vista, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a dos hombres por encontrarse merodeando y uno de ellos llevaba un arma de fuego.

El procedimiento fue concretado alrededor de las 03:30horas, cuando los citados efectivos se hallaban por calle 9 de julio de la citada localidad, donde divisaron a dos hombres con aparentes intenciones delictivas, quiénes tras ser identificados resultaron ser -de 34 y 40 años de edad- y tras el correspondiente palpado, uno de ellos llevaba en su poder un revólver -marca jaguar, calibre .32mm- con dos cartuchos, por lo que, al no poder justificar su presencia ni accionar en el lugar y además, el poseedor, tampoco contaba con la documentación que acredite la propiedad del arma de fuego, siendo posteriormente demorados.

Los hombres junto a lo secuestrado preventivamente fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, iniciándose actuaciones de oficio por supuesta portación ilegítima de arma de fuego, siendo trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites correspondientes.