Demoran a dos hombres por merodeo y secuestran un revolver

El procedimiento fue concretado alrededor de
las 03:30horas, cuando los citados efectivos se hallaban por calle 9 de julio
de la citada localidad, donde divisaron a dos hombres con aparentes intenciones
delictivas, quiénes tras ser identificados resultaron ser -de 34 y 40 años de
edad- y tras el correspondiente palpado, uno de ellos llevaba en su poder un
revólver -marca jaguar, calibre .32mm- con dos cartuchos, por lo que, al no
poder justificar su presencia ni accionar en el lugar y además, el poseedor,
tampoco contaba con la documentación que acredite la propiedad del arma de
fuego, siendo posteriormente demorados.
Los hombres junto a lo secuestrado preventivamente
fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, iniciándose
actuaciones de oficio por supuesta portación ilegítima de arma de fuego, siendo
trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites
correspondientes.