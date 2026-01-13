Demoran a un hombre por merodeo

En la madrugada de ayer 12-01-26, alrededor de las 05:30 horas, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Motorizada-, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que por inmediaciones de calles Junin y San Juan, aparentemente una persona estaría visualizando detenidamente el interior de los locales comerciales de la zona.
Por tal motivo, los mencionados efectivos se
dirigieron al lugar donde lograron divisar a esta persona, por lo que
procedieron a su demora y posterior identificación tratándose de un hombre de
40 años de edad, quien no pudo justificar su permanencia en el lugar.
Al respecto, el hombre fue trasladado hasta la
dependencia policial jurisdiccional donde se continúan con los tramites de
rigor.