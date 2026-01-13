martes, 13 de enero de 2026

Recuperan un Smart Tv recientemente robado, hay dos demorados

En la jornada del sábado 10-01-26, efectivos policiales de la Comisaría Quinta Urbana, en colaboración a la unidad fiscal interviniente y en el marco de un legajo judicial que se investiga por supuesto robo, tras una eficaz labor investigativa, lograron recuperar un televisor y demorar a los presuntos autores del hecho.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos, luego de tomar conocimiento de un ilícito ocurrido en una vivienda ubicada por Avenida Artigas entre calles Bolívar y Belgrano, lugar donde personas desconocidas habrían sustraído un televisor -marca Noblex de 32"-, al respecto, iniciaron diversas tareas de investigación y junto a la inspección de las cámaras de seguridad, primeramente en las inmediaciones del lugar, concretaron la demora de un hombre mayor de edad, quien tendría vinculación al ilícito y posteriormente, recorriendo por calle Castelli y pasaje Herrera, demoraron a un joven mayor de edad, quien trasladaba el televisor, el cual tras las correspondientes averiguaciones, no supo acreditar la propiedad ni procedencia y tras las primeras averiguaciones resultó ser el aparato denunciado como sustraído.

Lo recuperado junto a los demorados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.