Recuperan un Smart Tv recientemente robado, hay dos demorados

El procedimiento lo concretaron los citados
efectivos, luego de tomar conocimiento de un ilícito ocurrido en una vivienda
ubicada por Avenida Artigas entre calles Bolívar y Belgrano, lugar donde
personas desconocidas habrían sustraído un televisor -marca Noblex de
32"-, al respecto, iniciaron diversas tareas de investigación y junto a la
inspección de las cámaras de seguridad, primeramente en las inmediaciones del
lugar, concretaron la demora de un hombre mayor de edad, quien tendría
vinculación al ilícito y posteriormente, recorriendo por calle Castelli y
pasaje Herrera, demoraron a un joven mayor de edad, quien trasladaba el
televisor, el cual tras las correspondientes averiguaciones, no supo acreditar
la propiedad ni procedencia y tras las primeras averiguaciones resultó ser el aparato
denunciado como sustraído.
Lo recuperado junto a los demorados fueron
puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia,
donde se continuaron con los trámites de rigor.