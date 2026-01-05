Demoran a dos jóvenes que consumían drogas en el balneario de General Paz

En horas de la madrugada del 03-01-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito General Paz, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos jóvenes que se encontraban consumiendo estupefacientes y generando intranquilidad en zona del balneario de esa localidad.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cerca de las 03.00 horas, cuando al dirigirse a zona del balneario
local, identifican a dos jóvenes de 18 y 20 años quienes aparentemente se
encontraban consumiendo estupefacientes y hallando entre sus pertenencias,
sustancia de origen vegetal presumiblemente marihuana, además se encontraban
bajo los efectos de alcohol, los mismos no pudieron justificar su presencia en
el lugar, además generaban intranquilidad en ocasionales personas que pasaban
por el lugar.
Los jóvenes junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia a fin de proseguir con los trámites administrativos que corresponde.