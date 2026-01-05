lunes, 5 de enero de 2026

Demoran a dos jóvenes que consumían drogas en el balneario de General Paz

En horas de la madrugada del 03-01-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito General Paz, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos jóvenes que se encontraban consumiendo estupefacientes y generando intranquilidad en zona del balneario de esa localidad.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 03.00 horas, cuando al dirigirse a zona del balneario local, identifican a dos jóvenes de 18 y 20 años quienes aparentemente se encontraban consumiendo estupefacientes y hallando entre sus pertenencias, sustancia de origen vegetal presumiblemente marihuana, además se encontraban bajo los efectos de alcohol, los mismos no pudieron justificar su presencia en el lugar, además generaban intranquilidad en ocasionales personas que pasaban por el lugar.

Los jóvenes junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia a fin de proseguir con los trámites administrativos que corresponde.