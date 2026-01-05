lunes, 5 de enero de 2026

Demoran a un joven y recuperan elementos robados en la Playa

En horas de la siesta del 03-01-26, cerca de las 15.30 horas, efectivos policiales de la Comisaría décimo séptima urbana, encontrándose de recorridas en prevención, demoraron a un joven que llevaba consigo un helatodo, el cual se determinó que habría sido sustraído recientemente.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando encontrándose de recorridas por zona de las 500 viviendas del Barrio Molina Punta, más precisamente en intersección de calles Ballerini y Las Palmas, demoraron a un sujeto de 34 años, quien no contaba con ningún tipo de identificación personal, además llevaba consigo un helatodo, del cual no supo justificar su procedencia.

Posteriormente y casi de manera simultánea, se hace presente en la citada dependencia policial, una persona anoticiando de la sustracción de una cosnservadora, el cual resultó que habría sido el secuestrado minutos antes por los policías.

El joven junto a lo recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.