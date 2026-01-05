Demoran a un joven y recuperan elementos robados en la Playa

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando encontrándose de recorridas por zona de las 500 viviendas del
Barrio Molina Punta, más precisamente en intersección de calles Ballerini y Las
Palmas, demoraron a un sujeto de 34 años, quien no contaba con ningún tipo de
identificación personal, además llevaba consigo un helatodo, del cual no supo
justificar su procedencia.
Posteriormente y casi de manera simultánea, se hace
presente en la citada dependencia policial, una persona anoticiando de la
sustracción de una cosnservadora, el cual resultó que habría sido el
secuestrado minutos antes por los policías.
El joven junto a lo recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.