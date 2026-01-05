lunes, 5 de enero de 2026

Saladas: Recuperan una moto recientemente sustraída

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Saladas en colaboración con la unidad fiscal en turno, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo donde aparentemente habría sido sustraído una bicicleta -marca Gravity Benz rodado 29-, de un domicilio ubicado por Ruta Provincial N°13 y calle Coronel Blanco.

Ante ello, los mencionados efectivos de forma conjunta con el personal de la Brigada de Investigaciones tras los distintos trabajos de investigación procedieron a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio del barrio Industrial de esta ciudad, donde se logró hallar y secuestro bajo las formalidades legales correspondientes la bicicleta denunciada como sustraída.

Por tal motivo, la bicicleta fue trasladada a la citada dependencia policial, a fin de continuar con los trámites de rigor.