Saladas: Recuperan una moto recientemente sustraída

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Saladas en colaboración con la unidad fiscal en turno, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo donde aparentemente habría sido sustraído una bicicleta -marca Gravity Benz rodado 29-, de un domicilio ubicado por Ruta Provincial N°13 y calle Coronel Blanco.
Ante ello, los mencionados efectivos de forma
conjunta con el personal de la Brigada de Investigaciones tras los distintos
trabajos de investigación procedieron a diligenciar una orden de allanamiento
en un domicilio del barrio Industrial de esta ciudad, donde se logró hallar y
secuestro bajo las formalidades legales correspondientes la bicicleta
denunciada como sustraída.
Por tal motivo, la bicicleta fue trasladada a la citada dependencia policial, a fin de continuar con los trámites de rigor.