Detienen a un hombre con pedido de captura y en poder del mismo secuestran un celular robado

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Intervención Rápida -G.I.R-, en la jornada de ayer 30-01-26, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos por calles La Pampa y Misiones, divisaron a un sujeto merodeando, el cual al notar la presencia policial intenta darse a la fuga.
Por tal motivo,
los mencionados efectivos procedieron a la demora y posterior identificación de
un hombre mayor de edad, además se halló entre sus pertenencias, un teléfono
celular -marca Motorola modelo Edge 30 Neo- del cual no supo justificar su
propiedad ni procedencia, y según las primeras averiguaciones este hombre registraría
pedido de captura y el dispositivo habría sido denunciado como sustraídos
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia policial jurisdiccional, donde se llevan adelante las diligencias de rigor, con conocimiento de la unidad fiscal en turno.