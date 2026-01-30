Demoran a un hombre por merodeo

En horas de la tarde de hoy
30-01-26, personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, momentos
en que realizaban sus tareas específicas de prevención, observan a un hombre
merodeando por inmediaciones de calles Roque Pérez y 175, observando detenidamente
los domicilios de la zona.
Es por ello que, a modo de
prevención procedieron a la identificación y demora del mismo, tratándose de un
mayor de edad
Al respecto, el demorad fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.