viernes, 30 de enero de 2026

Demoran a un hombre por merodeo

En horas de la tarde de hoy 30-01-26, personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que realizaban sus tareas específicas de prevención, observan a un hombre merodeando por inmediaciones de calles Roque Pérez y 175, observando detenidamente los domicilios de la zona.

Es por ello que, a modo de prevención procedieron a la identificación y demora del mismo, tratándose de un mayor de edad

Al respecto, el demorad fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.