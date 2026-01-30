viernes, 30 de enero de 2026

Motociclista arrojó un envoltorio de marihuana al escapar de la Policía

Hoy 30-01-26, cerca del mediodía, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos en que realizaban recorridas de prevención por zonas del barrio Rio Parana lograron el secuestro de un envoltorio de marihuana el cual fue arrojado por un hombre quien circulaba a bordo de una motocicleta luego de intentar ser identificado.

El procedimiento, lo llevaron a cabo luego de que observaran a un hombre a bordo de una motocicleta -marca Honda Titan- a quien los uniformados intentaron identificar, pero este al notarla presencia policial emprende su huida y arroja un envoltorio el cual contenía sustancia de origen vegetal; es por ello, que se solicito la colaboración de personal de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego, quienes efectuaron el correspondiente narco tés, arrojando positivo para marihuana , con un peso total de 990g.

Lo secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada Dirección General a fin de continuar con las diligencias del caso.