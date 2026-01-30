Motociclista arrojó un envoltorio de marihuana al escapar de la Policía

Hoy 30-01-26, cerca del mediodía,
efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos
en que realizaban recorridas de prevención por zonas del barrio Rio Parana
lograron el secuestro de un envoltorio de marihuana el cual fue arrojado por un
hombre quien circulaba a bordo de una motocicleta luego de intentar ser
identificado.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo luego de que observaran a un hombre a bordo de una motocicleta -marca
Honda Titan- a quien los uniformados intentaron identificar, pero este al
notarla presencia policial emprende su huida y arroja un envoltorio el cual
contenía sustancia de origen vegetal; es por ello, que se solicito la
colaboración de personal de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego,
quienes efectuaron el correspondiente narco tés, arrojando positivo para
marihuana , con un peso total de 990g.
Lo secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada Dirección General a fin de continuar con las diligencias del caso.