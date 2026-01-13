Intentó robar en una vivienda y fue demorado por la Policía

Efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R-, en la noche del domingo 11-01-26, cerca de las 23:00 horas, encontrándose de recorridas de prevención, son alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911, sobre un sujeto de identidad desconocida que estaría con intenciones de ingresar a un domicilio en calles Castillo y Madariaga.
Ante tal situación y con la premura del caso,
los mencionados efectivos se dirigieron al lugar donde tras un amplio
rastrillaje por la zona, lograron divisar a una persona con las características
similares a las brindadas por el sistema, es por ello procedieron a la demora y
posterior identificación de un hombre mayor de edad.
Por tal motivo, esta persona fue trasladada hasta la comisaría jurisdiccional para continuar con los trámites de rigor.