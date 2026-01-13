Goya: Detienen a un hombre buscado por la justicia de Bs. As.

En la jornada de hoy 13-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Goya, en colaboración a las autoridades judiciales intervinientes, diligenciando una orden de allanamiento, detuvieron a un hombre con pedido de captura activo, por hallarse presuntamente vinculado a hechos delictivos que se investigan.
El mandato judicial fue diligenciado en una
vivienda ubicada por calle Gbor. Pujol de la citada ciudad, donde realizaron la
detención de un hombre mayor de edad, por quien pesaba un pedido de detención
activo por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.
Al respecto, el detenido fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.