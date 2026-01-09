viernes, 9 de enero de 2026

Demoran a un hombre y secuestran un Smart Tv de 40"

Efectivos policiales en la Comisaría Décimo Sexta Urbana, en colaboración a la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo judicial que se investiga, diligenciaron varias órdenes de allanamiento, donde aprehendieron a un hombre y secuestraron un televisor.

Las distintas tareas investigativas realizadas, posibilitó a los citados efectivos diligenciar varias órdenes de allanamiento en viviendas ubicadas en distintos barrios de esta ciudad capital, como ser - Pujol, Sol de Mayo y San Antonio Oeste-, donde en la oportunidad procedieron a la aprehensión de un hombre -alias ventanita, de 26 años de edad- quién estaría presuntamente vinculado al hecho que se investiga, además, secuestraron un televisor -marca Philco 40"-.

Los secuestrado junto al aprehendido, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites correspondientes.