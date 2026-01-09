Demoran a un joven por merodeo

En la tarde de ayer 08-01-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a una persona por merodeo.
El procedimiento se concretó cerca de las 16:00
horas, cuando los citados efectivos se hallaban por calles Ricardo Gutiérrez y
Argentina, donde divisaron e identificaron a un joven -de 21 años de edad-
quién observaba los vehículos estacionados en la zona de manera reiterada y al
no poder justificar su presencia ni accionar, fue demorado.
El joven fue trasladado a la comisaría séptima urbana donde se continuaron con los trámites correspondientes.