Tras seis allanamientos secuestran elementos de dudosa procedencia, hay dos demorados

Los distintos trabajos de investigación realizados
en manera conjunta, posibilitaron a los efectivos diligenciar los mandatos
judiciales en diferentes viviendas ubicadas en la jurisdicción administrativa
de la citada dependencia, donde si bien no hallaron elementos que fueran
solicitados en las ordenes, procedieron al secuestro, bajo las formalidades
legales, de moto partes, una motocicleta – marca Mondial 110cc. - y una
bicicleta – marca SLP-, los cuales, los moradores no supieron justificar la
propiedad y/o procedencia de las mismas, también, al respecto, dos hombres –
mayores de edad- fueron demorados, quienes estarían presuntamente vinculados a
los hechos que se investigan.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos
a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.