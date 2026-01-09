viernes, 9 de enero de 2026

Tras seis allanamientos secuestran elementos de dudosa procedencia, hay dos demorados

En la jornada de ayer 08-01-25, efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana con la colaboración de sus pares del Grupo P.A.R., Destacamento San Marcos, G.I.R. y División de Infantería, en el marco de diferentes legajos judiciales que se encuentran en trámite, diligenciaron seis ordenes de allanamiento, donde secuestraron varias cosas y demoraron a dos personas.

Los distintos trabajos de investigación realizados en manera conjunta, posibilitaron a los efectivos diligenciar los mandatos judiciales en diferentes viviendas ubicadas en la jurisdicción administrativa de la citada dependencia, donde si bien no hallaron elementos que fueran solicitados en las ordenes, procedieron al secuestro, bajo las formalidades legales, de moto partes, una motocicleta – marca Mondial 110cc. - y una bicicleta – marca SLP-, los cuales, los moradores no supieron justificar la propiedad y/o procedencia de las mismas, también, al respecto, dos hombres – mayores de edad- fueron demorados, quienes estarían presuntamente vinculados a los hechos que se investigan.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.