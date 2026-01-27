Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en horas de la mañana de hoy 27-01-26, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por calles Roque Pérez y 175, divisaron a un sujeto corriendo llevando a cuestas lo que sería a simple vista un lavadero de baño.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la demora y posterior identificación del mismo, tratándose de un
hombre mayor de edad, quien no supo justificar la tenencia de dicho elemento,
por lo que se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fue trasladado hacia la comisaria Jurisdiccional para continuar con las diligencias de rigor.