martes, 27 de enero de 2026

Ituzaingó: Intensos operativos en zonas rurales, hay varios demorados y tres motos secuestradas

En el marco de operativos de contralor y prevención en establecimientos rurales, efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Ituzaingó, en distintas oportunidades demoraron a varias personas y secuestraron tres motocicletas.

En uno de los operativos, el personal policial procedió a la aprehensión de dos hombres mayores de edad, quienes fueron sorprendidos mientras realizaban la extracción de lombrices en un establecimiento rural sin autorización de ingreso al mismo, procediéndose además al secuestro preventivo de una motocicleta y diversas herramientas utilizadas para dicha actividad.

Asimismo, en otro procedimiento, se demoró a dos hombres mayores de edad, que se encontraban merodeando en zona rural sin poder justificar su presencia, procediéndose también al secuestro de dos motocicletas y varios elementos de interés.

Los demorados y los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, continuándose con las actuaciones correspondientes.