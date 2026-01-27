Itatí: En operativos de contralor la Policía secuestró seis motocicletas de dudosa procedencia

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en la noche de ayer 26-01-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Itati con la colaboración del Grupo Táctico Operacional -G.T.O- dependientes de la Unidad Regional I y el personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, llevaron adelante operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa de la mencionada Localidad.
Dichos operativos, se llevaron a cabo en los
horarios comprendidos de 21:00 hasta las 22:30 horas aproximadamente,
oportunidad en que identificaron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, además, realizaron controles de diferentes vehículos que
transitaban por la zona, logrando el secuestro preventivo de 6 motocicletas
que no contaban con las documentaciones correspondientes.
Posteriormente en la mencionada comisaria continuaron con las diligencias al respecto.