Lavalle: Intensifican los controles en carnicerías de la zona

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Lavalle realizaron un operativo de contralor en el Paraje Bonete, donde detectaron que una carnicería de dicha Localidad, contaba aproximadamente con 180 kilos de carne bufalina sin sellos sanitarios ni control bromatológico correspondiente.
Ante la
situación y por disposición de la unidad fiscal interviniente se inició a una
causa por infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino, tras la
entrega voluntaria del producto por parte del propietario del comercio.
Al respecto, la carne secuestrada fue trasladada hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.