Tras dos allanamientos la Policía secuestró celulares, una computadora y un pendrive

En la jornada de ayer 08-01-26, efectivos policiales de la Dirección de Trata de Personas Búsqueda y Captura, luego de realizar diversas tareas investigativas, diligenciaron dos órdenes de allanamientos en el barrio esperanza, donde secuestraron varias cosas.
Las órdenes judiciales fueron diligenciadas por los
citados efectivos, en domicilios ubicados en las 40 viviendas del barrio Esperanza,
donde procedieron al secuestro de tres teléfonos celulares de diferentes marcas,
una netbook y un pendrive, los cuales guardarían relación con la causa que se
investiga, además, se continúan con las líneas investigativas para lograr la
detención del presunto autor del hecho, quien ya se encuentra identificado.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia donde se coordinaron con los trámites de rigor