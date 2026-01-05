Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo
realizaron, cerca de las 12.30horas, cando en inmediaciones de calle Arequipa y
Juan Manuel de Rosas, divisan a un sujeto que se encontraba merodeando mirando
hacia el interior de los domicilios y vehículos estacionados en el lugar, al
momento de identificarlo no contaba con ninguna documentación que acredite su
identidad tampoco supo justificar su presencia en el lugar, además se
encontraba bajo los efectos de haber consumido algún tipo de sustancias.
De igual forma, continuando con sus labores de
prevención en inmediaciones de calles Congreso y Av. del cuarto centenario,
divisaron a un sujeto -mayor de edad-, que se encontraba observando el interior
de los domicilios y vehículos estacionados, quien al ser abordado no pudo
justificar su accionar ni presencia en el lugar, además conforme a las primeras
averiguaciones, podría estar vinculado en un hecho delictivo perpetrado
recientemente.
En tanto, continuando con sus labores
específicas, hallándose en intersección de Av. Teniente Ibañez y Lisandro
Segovia, demoraron a un joven -mayor de edad-, que se encontraba promoviendo disturbio en la vía pública, en evidente estado de
alteración, y aparentemente bajo del efecto de alcohol o algún tipo de
estupefaciente.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponden.