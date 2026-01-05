lunes, 5 de enero de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la jornada del 03-01-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 12.30horas, cando en inmediaciones de calle Arequipa y Juan Manuel de Rosas, divisan a un sujeto que se encontraba merodeando mirando hacia el interior de los domicilios y vehículos estacionados en el lugar, al momento de identificarlo no contaba con ninguna documentación que acredite su identidad tampoco supo justificar su presencia en el lugar, además se encontraba bajo los efectos de haber consumido algún tipo de sustancias.

De igual forma, continuando con sus labores de prevención en inmediaciones de calles Congreso y Av. del cuarto centenario, divisaron a un sujeto -mayor de edad-, que se encontraba observando el interior de los domicilios y vehículos estacionados, quien al ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar, además conforme a las primeras averiguaciones, podría estar vinculado en un hecho delictivo perpetrado recientemente.

En tanto, continuando con sus labores específicas, hallándose en intersección de Av. Teniente Ibañez y Lisandro Segovia, demoraron a un joven -mayor de edad-, que se encontraba promoviendo disturbio en la vía pública, en evidente estado de alteración, y aparentemente bajo del efecto de alcohol o algún tipo de estupefaciente.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponden.